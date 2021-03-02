***DRCDR* *ALBRK*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***DRCDR******ALBRK*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [ALBRK]İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıDRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING)Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi01/03/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi01/03/2022Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaAlbaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ile kuruluşumuz DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING) arasında 01.03.2021 tarihinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme raporuna ilişkin bildirim en geç 01.06.2021 tarihine kadar yapılacaktırPay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914431BIST