***DRCDR* *ALBRK*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
02.03.2021 11:06
***DRCDR******ALBRK*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/03/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/03/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ile kuruluşumuz DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING) arasında 01.03.2021 tarihinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme raporuna ilişkin bildirim en geç 01.06.2021 tarihine kadar yapılacaktır
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914431
BIST
11:441.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
11:447,3265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3516
En Düşük
7,2702
11:448,8034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0130
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8387
En Düşük
8,7606
11:44403,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,95
|Açılış
|: 403,26
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler11:42
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|SUMAS
|79,20
|197.921
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|63.798.159
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|14,93
|2.835.754.771
|% 8,19
|
|PGSUS
|93,65
|690.203.162
|% 5,82
|
|KRDMD
|7,05
|611.008.813
|% 2,17
|
|KOZAL
|131,00
|596.327.509
|% -3,89
|
|EKGYO
|2,37
|592.441.421
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,37
|592.441.421
|% 0,85
|
|THYAO
|14,93
|2.835.754.771
|% 8,19
|
|SKBNK
|1,38
|188.607.652
|% -1,43
|
|KRDMD
|7,05
|611.008.813
|% 2,17
|
|PETKM
|5,43
|463.112.545
|% 0,93
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3209
|7,3265
|% 0,42
|
|Euro
|8,7960
|8,8034
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,1140
|10,1647
|% -0,08
|
|Frank
|7,9184
|7,9661
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9397
|1,9494
|% 0,04
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-3,40
|
|Altın Gr.
|404
|405
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,95
|62,95
|-0,74
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:55VAKFN
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 912 adet işlem
-
11:54PKENT
Yüzde 4.72 oranında artışla 1, 799.90 lira fiyatla işlem gören hissede 608 adet işlem
-
11:53KONTR
Yüzde 9.97 oranında artışla 89.90 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 298 adet işlem
-
11:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.43 ) 1, 340
-
11:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, ROYAL, KONTR, SUMAS, DYOBY, UFUK, DAGHL, GOZDE, VAKFN