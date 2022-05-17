***DRCDR* *ALBRK*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
17.05.2022 15:02
***DRCDR******ALBRK*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/05/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/03/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/03/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/05/2022
Açıklama
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Uyum Notu 9,14 olarak belirlenmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
9,21 9,3 9,22 8,95 9,14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030843
BIST
15:402.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 19,43
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
15:4015,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2248
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
15:4016,6741
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,4339
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
15:40927,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 16,58
|Açılış
|: 927,59
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler15:40
|EGEPO
|8,03
|45.010.125
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|215.793.460
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.287.969
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.643.293
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|34.752.563
|% 9,92
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.004.978
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|KAPLM
|59,90
|19.478.168
|% -7,85
|
|THYAO
|42,84
|2.614.538.677
|% 0,28
|
|SISE
|19,86
|1.908.418.178
|% 2,90
|
|AKBNK
|7,86
|1.106.999.776
|% -1,38
|
|KRDMD
|14,90
|1.056.993.123
|% -0,07
|
|EREGL
|31,98
|1.019.274.015
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,65
|639.773.055
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,31
|922.998.519
|% -0,69
|
|AKBNK
|7,86
|1.106.999.776
|% -1,38
|
|DOHOL
|3,74
|392.015.832
|% 0,81
|
|SISE
|19,86
|1.908.418.178
|% 2,90
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7615
|15,7659
|% 1,45
|
|Euro
|16,6403
|16,6741
|% 2,67
|
|Sterlin
|19,6121
|19,7104
|% 2,77
|
|Frank
|15,7956
|15,8907
|% 2,29
|
|Riyal
|4,1887
|4,2097
|% 1,45
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|7,42
|
|Altın Gr.
|927
|927
|15,68
|
|Cumhuriyet
|6.177
|6.283
|111,00
|
|Tam
|6.149
|6.307
|96,46
|
|Yarım
|2.972
|3.051
|46,66
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|23,33
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,16
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 36 artarak (% 0.96 ) 2, 672
-
15:55MEPET
Yüzde 9.56 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 026, 424 adet işlem
-
15:54TUKAS
Yüzde 4.03 oranında artışla 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 066, 463 adet işlem
-
15:53LIDFA
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 172, 073 adet işlem
-
15:50XU100
Endeks 2, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 22, 990.00 milyon TL de