***DRCDR* *ALBRK* *NISRA* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***DRCDR******ALBRK******NISRA******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [NISRA, DRCDR]İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıNational Investor Services Derecelendirme A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi03/03/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi03/03/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi05/06/2020AçıklamaKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmeti aldığımız derecelendirme kuruluşu National Investor Services Derecelendirme A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmeti sözleşmesi karşı tarafın talebi doğrultusunda karşılıklı olarak feshedilmiştir. Bununla birlikte DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni sözleşme süresi 1 yıl olup, 01.03.2021 - 01.03.2022 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Önceki sözleşmeye bağlı olarak alınmış derecelendirme notunun geçerliliği 05/06/2021 tarihinde bitecek olup, eski sözleşmenin feshi dolayısıyla Yeni Sözleşme kapsamında alınacak Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu'nun duyurusu en geç 01/06/2020 tarihinde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914468BIST