***DRCDR* *ALBRK* *NISRA* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
02.03.2021 14:11
***DRCDR******ALBRK******NISRA******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [NISRA, DRCDR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
National Investor Services Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/03/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
03/03/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/06/2020
Açıklama
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmeti aldığımız derecelendirme kuruluşu National Investor Services Derecelendirme A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmeti sözleşmesi karşı tarafın talebi doğrultusunda karşılıklı olarak feshedilmiştir. Bununla birlikte DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Yeni sözleşme süresi 1 yıl olup, 01.03.2021 - 01.03.2022 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Önceki sözleşmeye bağlı olarak alınmış derecelendirme notunun geçerliliği 05/06/2021 tarihinde bitecek olup, eski sözleşmenin feshi dolayısıyla Yeni Sözleşme kapsamında alınacak Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu'nun duyurusu en geç 01/06/2020 tarihinde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914468
BIST
15:261.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:267,3264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0304
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:268,8172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0268
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:26407,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,15
|Açılış
|: 407,36
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:26
|AYEN
|8,91
|77.683.016
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.234.664
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,78
|4.118.599.636
|% 7,10
|
|SISE
|7,73
|1.522.786.914
|% 1,84
|
|KOZAL
|132,40
|1.429.350.093
|% -2,86
|
|PETKM
|5,58
|1.157.079.665
|% 3,72
|
|KRDMD
|6,85
|1.110.938.259
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,36
|799.810.507
|% 0,43
|
|THYAO
|14,78
|4.118.599.636
|% 7,10
|
|PETKM
|5,58
|1.157.079.665
|% 3,72
|
|SKBNK
|1,38
|279.584.378
|% -1,43
|
|SISE
|7,73
|1.522.786.914
|% 1,84
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3202
|7,3264
|% 0,42
|
|Euro
|8,8112
|8,8172
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,1687
|10,2197
|% 0,46
|
|Frank
|7,9527
|8,0006
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9478
|1,9576
|% 0,46
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|4,74
|
|Altın Gr.
|406
|406
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|10,00
|
|Tam
|2.692
|2.760
|5,88
|
|Yarım
|1.301
|1.335
|2,84
|
|Çeyrek
|653
|668
|1,43
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,31
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,58
|63,58
|-0,11
|
Seans Raporu
15:26
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-
15:38ERSU
Yüzde 5.65 oranında artışla 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 681, 047 adet işlem
-
15:37MEPET
Yüzde 5.19 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 212, 768 adet işlem
-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 99 artarak (% 0.45 ) 1, 340
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DYOBY, AYEN, KONTR, DAGHL, KENT, GOZDE, UFUK, VAKFN, CLEBI
-
15:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AYCES, MERIT, CASA, UMPAS, KSTUR, EMNIS, BALAT