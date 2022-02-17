***DRCDR* *CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.02.2022 14:24
***DRCDR******CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Creditwest Faktoring A.Ş. ile DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING) arasında 17.02.2022 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, derecelendirme hizmetinin 2022 yılında da
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'den alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002364
BIST
17:032.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,64
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:0313,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0132
|Açılış
|: 13,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:0315,5013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0202
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:03828,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 10,17
|Açılış
|: 828,67
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:03
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|OSTIM
|1,77
|63.605.520
|% 9,94
|
|DESPC
|10,30
|18.819.317
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.809.685
|% 9,93
|
|ERSU
|6,40
|127.497.856
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.578.931
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.445.536
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,46
|5.906.911.297
|% -0,47
|
|KRDMD
|11,75
|1.850.040.281
|% -1,01
|
|EREGL
|28,42
|1.602.945.743
|% 0,85
|
|TUPRS
|194,10
|1.266.661.347
|% -0,77
|
|GARAN
|11,90
|980.705.182
|% 0,51
|
|THYAO
|29,46
|5.906.911.297
|% -0,47
|
|YKBNK
|4,02
|790.239.311
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,75
|1.850.040.281
|% -1,01
|
|EKGYO
|2,33
|359.945.637
|% -1,27
|
|BUCIM
|1,87
|159.685.903
|% 9,36
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6066
|13,6101
|% 0,10
|
|Euro
|15,4904
|15,5013
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,4862
|18,5789
|% 0,32
|
|Frank
|14,7354
|14,8241
|% 0,28
|
|Riyal
|3,6177
|3,6358
|% 0,15
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|22,93
|
|Altın Gr.
|830
|830
|11,18
|
|Cumhuriyet
|5.508
|5.592
|97,00
|
|Tam
|5.485
|5.621
|98,37
|
|Yarım
|2.651
|2.719
|47,58
|
|Çeyrek
|1.330
|1.360
|23,79
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|0,08
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|-1,23
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:17PRKAB
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 43.48 lira fiyatla işlem gören hissede 781, 365 adet işlem
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, KOZAA, GARAN
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 05 kaybederek (% -0.49 ) 1, 829
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, ARMDA, DESPC, ISATR, BMSCH
-
17:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANEL, INTEM, PKENT, AVHOL, KAPLM, DZGYO, ERSU