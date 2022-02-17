***DRCDR* *CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DRCDR******CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [DRCDR]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCreditwest Faktoring A.Ş. ile DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING) arasında 17.02.2022 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, derecelendirme hizmetinin 2022 yılında daDRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'den alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002364BIST