***DRCDR* *CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
17.02.2022 14:23
***DRCDR******CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [DRCDR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/02/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
17/02/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme hizmetinin DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 'den alınmasına Şubat 2022-Şubat 2023 döneminde de devam edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002363
BIST
14:132.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,07
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
14:1313,6161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0192
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6310
En Düşük
13,5639
14:1315,5116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0305
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5294
En Düşük
15,4100
14:13825,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 6,83
|Açılış
|: 825,32
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler14:12
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.529.115
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.537.032
|% 9,93
|
|DESA
|12,96
|10.570.078
|% 9,46
|
|ERSU
|6,40
|117.974.701
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.403.352
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|10.878.597
|% -9,87
|
|THYAO
|29,72
|4.281.023.152
|% 0,41
|
|KRDMD
|11,85
|1.277.460.538
|% -0,17
|
|TUPRS
|195,50
|976.923.283
|% -0,05
|
|EREGL
|28,54
|950.917.161
|% 1,28
|
|YKBNK
|4,05
|605.634.827
|% 1,00
|
|YKBNK
|4,05
|605.634.827
|% 1,00
|
|THYAO
|29,72
|4.281.023.152
|% 0,41
|
|KRDMD
|11,85
|1.277.460.538
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,34
|225.937.357
|% -0,85
|
|BUCIM
|1,83
|115.470.654
|% 7,02
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6083
|13,6171
|% 0,15
|
|Euro
|15,5008
|15,5126
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,4761
|18,5688
|% 0,27
|
|Frank
|14,7234
|14,8121
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6174
|3,6356
|% 0,15
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|12,86
|
|Altın Gr.
|826
|826
|7,11
|
|Cumhuriyet
|5.488
|5.571
|76,00
|
|Tam
|5.458
|5.594
|71,13
|
|Yarım
|2.638
|2.706
|34,41
|
|Çeyrek
|1.323
|1.353
|17,20
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|92,80
|92,80
|-2,01
|