***DRCDR* *CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DRCDR******CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [CRDFA]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCreditwest Faktoring A.Ş. ile kuruluşumuz DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING) arasında 16.02.2021 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, kredi derecelendirme raporuna ilişkin bildirim en geç 23.04.2021 tarihine kadar yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909986BIST