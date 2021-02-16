***DRCDR* *CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.02.2021 16:46
***DRCDR******CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Creditwest Faktoring A.Ş. ile kuruluşumuz DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING) arasında 16.02.2021 tarihinde Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, kredi derecelendirme raporuna ilişkin bildirim en geç 23.04.2021 tarihine kadar yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909986
BIST
16:411.549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -13,20
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.549
16:416,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0295
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9938
En Düşük
6,8965
16:418,4762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4830
En Düşük
8,3877
16:41404,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,73
|Açılış
|: 404,50
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:41
|BSOKE
|3,74
|267.643.870
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.575.959
|% 9,99
|
|SASA
|41,64
|1.361.351.292
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|PSDTC
|30,84
|33.454.105
|% -7,11
|
|PSDTC
|30,84
|33.454.105
|% -7,11
|
|PSDTC
|30,84
|33.454.105
|% -7,11
|
|PETKM
|5,15
|2.347.420.836
|% 0,39
|
|KOZAL
|148,30
|2.276.389.501
|% -0,27
|
|GUBRF
|77,05
|1.591.438.668
|% 5,33
|
|SASA
|41,64
|1.361.351.292
|% 9,98
|
|GARAN
|9,93
|1.258.707.794
|% -1,19
|
|SKBNK
|1,57
|1.129.842.835
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,54
|1.239.224.209
|% 0,00
|
|PETKM
|5,15
|2.347.420.836
|% 0,39
|
|TSKB
|1,76
|330.606.314
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,89
|534.571.496
|% -1,03
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9882
|6,9937
|% 0,42
|
|Euro
|8,4669
|8,4762
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,6746
|9,7232
|% 0,21
|
|Frank
|7,8078
|7,8548
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8573
|1,8666
|% 0,34
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-18,73
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.689
|2.730
|-21,00
|
|Tam
|2.677
|2.745
|-19,80
|
|Yarım
|1.294
|1.328
|-9,58
|
|Çeyrek
|649
|664
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,92
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,02
|63,02
|-0,28
|