***DRCDR* *CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DRCDR******CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [CRDFA]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile Creditwest Faktoring A.Ş. arasında 17 Şubat 2022 tarihinde imzalanan Kredi Derecelendirme Sözleşmesinin firma talebine ve karşılıklı mutabakata dayalı olarak yenilenmemesine karar verilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113551BIST