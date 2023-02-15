***DRCDR* *CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.02.2023 16:25
***DRCDR******CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile Creditwest Faktoring A.Ş. arasında 17 Şubat 2022 tarihinde imzalanan Kredi Derecelendirme Sözleşmesinin firma talebine ve karşılıklı mutabakata dayalı olarak yenilenmemesine karar verilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113551
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1171
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1080
18:051.111,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -12,33
|Açılış
|: 1.111,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8475
|18,8510
|% 0,09
|
|Euro
|20,1198
|20,1235
|% -0,55
|
|Sterlin
|22,5573
|22,6704
|% -1,34
|
|Frank
|20,2950
|20,4173
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0088
|5,0339
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-22,82
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.112
|-11,98
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.548
|7.618
|-100,00
|
|Yarım
|3.687
|3.728
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.864
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA