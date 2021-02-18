***DRCDR* *CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
18.02.2021 10:57
***DRCDR******CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/02/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
18/02/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Creditwest Faktoring A.Ş. ile kuruluşumuz DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING) arasında 18.02.2021 tarihinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi imzalanmış olup, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme raporuna ilişkin bildirim en geç 12.06.2021 tarihine kadar yapılacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910759
BIST
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|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
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|KLMSN
|26,00
|11.893.239
|% 9,98
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|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
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|YUNSA
|18,43
|77.827.008
|% 9,96
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|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
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|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
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|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
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|IZMDC
|4,13
|37.489.453
|% -6,98
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|UMPAS
|1,97
|90.868
|% -6,19
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|KONTR
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|40.882.020
|% -6,12
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|HALKB
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|SASA
|48,52
|1.294.383.580
|% 7,16
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|THYAO
|12,52
|858.975.614
|% 2,62
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|KOZAL
|144,80
|821.651.851
|% 1,76
|
|VAKBN
|4,49
|785.046.554
|% -0,88
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|HALKB
|6,01
|2.578.615.670
|% 4,16
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|VAKBN
|4,49
|785.046.554
|% -0,88
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|PETKM
|5,20
|531.166.958
|% 2,97
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|EKGYO
|2,49
|214.610.759
|% 0,81
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|SKBNK
|1,48
|128.360.812
|% -0,67
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|12:38
|Alış
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|Dolar
|6,9538
|6,9563
|% -0,14
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|Euro
|8,4025
|8,4091
|% 0,21
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|Sterlin
|9,6602
|9,7087
|% 0,36
|
|Frank
|7,7310
|7,7776
|% 0,17
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|Riyal
|1,8509
|1,8602
|% -0,01
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|Alış
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|Altın Ons
|1.786
|1.786
|11,50
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|Altın Gr.
|400
|400
|2,53
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|Cumhuriyet
|2.665
|2.706
|-1,00
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|Tam
|2.648
|2.715
|-7,06
|
|Yarım
|1.280
|1.313
|-3,42
|
|Çeyrek
|642
|657
|-1,71
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|Gümüş.Ons
|27,22
|27,25
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
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|B. Petrol
|64,59
|64,59
|0,25
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