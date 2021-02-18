***DRCDR* *CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
18.02.2021 11:57
***DRCDR******CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/02/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
18/02/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Kuruluşumuz DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.(DRC RATING) tarafından bugün saat 10:57'de yapılan özel durum açıklamasında, Creditwest Faktoring A.Ş. ile kuruluşumuz DRC RATING arasında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesinin 18.02.2021 tarihinde imzalandığını ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme raporuna ilişkin bildirimin en geç 12.06.2021 tarihine kadar yapılacağı kamuoyuna duyurulmuştu.
Kuruluşumuz DRC RATING'in Creditwest Faktoring A.Ş. için hazırlayacağı kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme raporuna ilişkin bildirim tarihinin en geç 18.05.2021 olarak değiştirildiğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910781
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