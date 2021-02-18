***DRCDR* *CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***DRCDR******CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [CRDFA]İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/02/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıDRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING)Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi18/02/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi18/02/2022Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaKuruluşumuz DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.(DRC RATING) tarafından bugün saat 10:57'de yapılan özel durum açıklamasında, Creditwest Faktoring A.Ş. ile kuruluşumuz DRC RATING arasında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesinin 18.02.2021 tarihinde imzalandığını ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme raporuna ilişkin bildirimin en geç 12.06.2021 tarihine kadar yapılacağı kamuoyuna duyurulmuştu.Kuruluşumuz DRC RATING'in Creditwest Faktoring A.Ş. için hazırlayacağı kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme raporuna ilişkin bildirim tarihinin en geç 18.05.2021 olarak değiştirildiğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910781BIST