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***DRCDR* *CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

18.05.2021 11:00



***DRCDR******CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/02/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
18/02/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/05/2021
Açıklama

Crditwest Faktoring A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Uyum Notu 8,86 olarak belirlenmiştir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
8,51 9 8,69 9,1 8,86




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936713


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