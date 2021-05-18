***DRCDR* *CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***DRCDR******CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [CRDFA]İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/02/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıDRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING)Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi18/02/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi18/02/2022Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi18/05/2021AçıklamaCrditwest Faktoring A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Uyum Notu 8,86 olarak belirlenmiştir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not8,51 9 8,69 9,1 8,86http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936713BIST