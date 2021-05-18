***DRCDR* *CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
18.05.2021 11:00
***DRCDR******CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/02/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/02/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
18/02/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/05/2021
Açıklama
Crditwest Faktoring A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Uyum Notu 8,86 olarak belirlenmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
8,51 9 8,69 9,1 8,86
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936713
BIST
16:491.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
16:498,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0425
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3620
En Düşük
8,3073
16:4910,2025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0929
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
16:49501,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,26
|Açılış
|: 501,21
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler16:49
|NTGAZ
|10,89
|10.814.075
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|DOBUR
|15,38
|1.625.547
|% 9,94
|
|EDIP
|2,71
|34.286.780
|% 9,72
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|IHGZT
|1,32
|10.565.046
|% -9,59
|
|BJKAS
|8,08
|306.556.723
|% -9,21
|
|YAPRK
|83,15
|41.472.965
|% -8,17
|
|GARAN
|8,12
|1.378.526.778
|% 2,01
|
|KOZAL
|131,40
|1.361.158.713
|% 2,26
|
|SISE
|8,05
|1.215.025.893
|% 2,81
|
|THYAO
|13,34
|778.127.903
|% -0,15
|
|EREGL
|19,34
|673.748.109
|% -0,46
|
|GARAN
|8,12
|1.378.526.778
|% 2,01
|
|SISE
|8,05
|1.215.025.893
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,96
|287.191.180
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,15
|203.025.221
|% 0,94
|
|CEMAS
|1,36
|115.974.078
|% 1,49
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3512
|8,3542
|% 0,51
|
|Euro
|10,1959
|10,2025
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,8258
|11,8851
|% 0,93
|
|Frank
|9,2752
|9,3311
|% 1,19
|
|Riyal
|2,2203
|2,2315
|% 0,48
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|0,57
|
|Altın Gr.
|502
|502
|3,40
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|38,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|35,37
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|17,11
|
|Çeyrek
|798
|817
|8,56
|
|Gümüş.Ons
|28,30
|28,32
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,63
|0,10
|
|B. Petrol
|69,56
|69,56
|0,10
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:01VESTL
Yüzde 4.59 oranında artışla 31.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 268, 585 adet işlem
-
16:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, PETKM, SASA
-
16:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, SISE, TTKOM
-
16:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 79 artarak (% 0.78 ) 1, 269
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16:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, EDIP, YBTAS, DOBUR, BRMEN, NTGAZ