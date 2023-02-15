***DRCDR* *CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
15.02.2023 16:41
***DRCDR******CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/05/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile Creditwest Faktoring A.Ş. arasında 17 Şubat 2022 tarihinde imzalanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesinin firma talebine ve karşılıklı mutabakata dayalı olarak yenilenmemesine karar verilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113561
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1171
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1080
18:051.111,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -12,33
|Açılış
|: 1.111,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8475
|18,8510
|% 0,09
|
|Euro
|20,1198
|20,1235
|% -0,55
|
|Sterlin
|22,5573
|22,6704
|% -1,34
|
|Frank
|20,2950
|20,4173
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0088
|5,0339
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-22,82
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.112
|-11,98
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.548
|7.618
|-100,00
|
|Yarım
|3.687
|3.728
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.864
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA