***DRCDR* *CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***DRCDR******CRDFA*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [CRDFA]İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıDRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi18/05/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş TarihiNot Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaDRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile Creditwest Faktoring A.Ş. arasında 17 Şubat 2022 tarihinde imzalanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesinin firma talebine ve karşılıklı mutabakata dayalı olarak yenilenmemesine karar verilmiş ve derecelendirme süreci sonlandırılmıştır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113561BIST