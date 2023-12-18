***DRCDR* *EKSUN*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.12.2023 15:36
***DRCDR******EKSUN*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [EKSUN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A'ya yükseltimiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 ve Görünümü Kararlı olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226515
BIST
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16:157.862
En Düşük
|Değişim
|: -1,65%
|| -131,93
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:1529,0621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0830
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:1531,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1528
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:151.891,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.891,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:15
|UFUK
|99,55
|3.859.163
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,08
|4.603.851
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|65.489.886
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.039.882.652
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|48.791.536
|% -9,99
|
|CATES
|55,00
|631.340.459
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|60.781.819
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.391.428
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,54
|5.437.403.742
|% 0,66
|
|THYAO
|248,00
|4.786.342.381
|% -2,07
|
|YKBNK
|21,44
|2.931.553.961
|% -0,92
|
|AKBNK
|39,26
|2.732.709.163
|% 0,41
|
|EREGL
|42,16
|2.552.028.894
|% 0,62
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.391.428
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,54
|5.437.403.742
|% 0,66
|
|YKBNK
|21,44
|2.931.553.961
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,40
|799.048.307
|% -0,13
|
|MOBTL
|4,72
|389.876.440
|% -8,17
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0552
|29,0621
|% 0,29
|
|Euro
|31,7673
|31,7807
|% 0,48
|
|Sterlin
|36,6766
|36,8605
|% 0,16
|
|Frank
|33,3368
|33,5377
|% 0,56
|
|Riyal
|7,7230
|7,7618
|% 0,27
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,90
|23,93
|% 0,66
|
|Platin
|952,84
|954,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.177,48
|1.181,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,49
|77,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,62
|2.023,89
|% 0,66
|