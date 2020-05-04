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***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.05.2020 18:27
GÜNCEL HABERLER



***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Altunç Kumova 49.998.648,52 TRY 99,99

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 50000000 TRY 100 - İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Destek Holding A.Ş. 49999995 TRY 99,99
Ebru Kumova 1,25 TRY 0,00
Azem Can Kumova 1,25 TRY 0,00
Altunç Kumova 1,25 TRY 0,00
Özgür Akayoğlu 1,25 TRY 0,00
TOPLAM 50000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842417


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 11,44 13.731.375 % 10,00  
OSTIM 2,09 51.874.957 % 10,00  
TSPOR 5,83 611.676.289 % 10,00  
DOBUR 8,69 7.324.530 % 10,00  
MRDIN 6,16 24.609.137 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7261 8,7699 % -0,05  
Frank 7,2670 7,3108 % 0,08  
Riyal 1,8690 1,8784 % 0,47  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.706 5,57  
Altın Gr. 386 387 3,23  
Cumhuriyet 2.475 2.533 19,50  
Tam 2.552 2.595 19,90  
Yarım 1.237 1.269 9,80  
Çeyrek 621 634 4,80  
Gümüş.Ons 14,82 14,85 -0,15  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,01  
B. Petrol 26,62 26,62 0,18  
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