***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Altunç Kumova 49.998.648,52 TRY 99,99Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 0,01 TRY 50000000 TRY 100 - İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Destek Holding A.Ş. 49999995 TRY 99,99Ebru Kumova 1,25 TRY 0,00Azem Can Kumova 1,25 TRY 0,00Altunç Kumova 1,25 TRY 0,00Özgür Akayoğlu 1,25 TRY 0,00TOPLAM 50000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842417BIST