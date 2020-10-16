***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.10.2020 12:19
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bonosu 04.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882139
BIST
13:351.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.185
13:357,9454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9498
En Düşük
7,9127
13:359,3147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0187
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3200
En Düşük
9,2709
13:35487,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 487,73
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
488,07
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler13:35
|TKURU
|357,50
|41.676.999
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.839.413
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.346.880
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|39.722.835
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|6.898.139
|% 9,95
|
|POLTK
|353,00
|3.545.532
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|628.446
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|3.872.620
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|37.246
|% -9,99
|
|COSMO
|8,84
|1.246.617
|% -9,98
|
|SISE
|6,82
|816.584.447
|% 1,49
|
|PETKM
|4,74
|561.644.741
|% 0,85
|
|KERVT
|7,81
|421.913.472
|% 3,86
|
|TUPRS
|82,60
|328.738.238
|% 1,66
|
|IHLGM
|1,72
|298.932.949
|% 8,18
|
|IHLGM
|1,72
|298.932.949
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,94
|273.245.156
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,79
|248.106.429
|% 3,47
|
|SISE
|6,82
|816.584.447
|% 1,49
|
|PETKM
|4,74
|561.644.741
|% 0,85
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9401
|7,9454
|% 0,16
|
|Euro
|9,3103
|9,3147
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,2530
|10,3044
|% 0,35
|
|Frank
|8,6522
|8,7043
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1113
|2,1219
|% 0,02
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|0,70
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|19,00
|
|Tam
|3.206
|3.286
|20,78
|
|Yarım
|1.550
|1.589
|10,05
|
|Çeyrek
|777
|795
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|-0,43
|