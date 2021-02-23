***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Unvan Değişikliği









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanDESTEK FAKTORİNG A.Ş.Yeni UnvanDESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi23/02/2021AçıklamalarŞirketimiz ana sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi 19.02.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 23.02.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 23.02.2021 tarih ve 10273 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de yayımlanmıştır.Değişikliğin yayımlandığı 23.02.2021 tarih ve 10273 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bildirim ekindedir.Şirketimizin yeni unvanı "DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş." olmuştur.(Bu bildirim ilgili şablon kullanılarak tekrar yapılmıştır.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911886BIST