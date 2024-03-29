***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
29.03.2024 14:31
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023
Açıklamalar
Şirketimizin güncel ana sözleşmesi ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 23/02/2021 23/02/2021 10273
3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 20/10/2021 25/10/2021 10437
6 28/03/2024 28/03/2024 11053
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264274
BIST