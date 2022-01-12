***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.07.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kamuya açıklayacağı finansal tablolar, 2021 yıllık dönem finansal tablolarından başlamak üzere konsolide olarak hazırlanıp kamuya açıklanacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993129BIST