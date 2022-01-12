***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2022 16:59
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kamuya açıklayacağı finansal tablolar, 2021 yıllık dönem finansal tablolarından başlamak üzere konsolide olarak hazırlanıp kamuya açıklanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993129
BIST
18:052.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 18,18
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
18:0513,1929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0306
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,2282
En Düşük
13,1725
18:0515,1940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0378
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,1940
En Düşük
15,1255
18:05777,05
En Yüksek
|Değişim
|: -3,92%
|| -31,67
|Açılış
|: 776,97
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
771,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|118,80
|29.041.567
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|22.508.906
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.613.663
|% 9,96
|
|KRDMB
|11,49
|110.583.373
|% 9,95
|
|KRDMA
|11,49
|230.839.122
|% 9,95
|
|KRSTL
|4,10
|76.559.428
|% -9,89
|
|MMCAS
|3,33
|452.334
|% -9,26
|
|GEDZA
|19,23
|46.262.995
|% -8,86
|
|PENTA
|332,50
|42.421.477
|% -5,00
|
|BALAT
|8,48
|399.919
|% -4,72
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% -0,07
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% -0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 3,47
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,42
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1913
|13,1929
|% -0,23
|
|Euro
|15,0711
|15,1940
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,0751
|18,1658
|% -3,60
|
|Frank
|14,4071
|14,4938
|% -3,17
|
|Riyal
|3,5129
|3,5305
|% -4,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,22
|
|Altın Gr.
|777
|777
|-31,75
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,24
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|0,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
-
17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
-
17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
-
17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem