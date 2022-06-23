***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2022 16:42
***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arz kapsamında Ş
irketimiz Yönetim Kurulunun 23.06.2022 tarih ve 2022-14 sayılı kararı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038919
BIST
17:142.546
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -28,46
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.542
17:1417,3745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0347
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3781
En Düşük
17,3014
17:1418,3042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0259
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:141.028,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.028,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:14
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.467.795
|% 9,95
|
|OYYAT
|24,36
|62.964.278
|% 9,93
|
|VKING
|6,32
|6.404.656
|% 9,91
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|50,85
|2.614.752.751
|% -2,31
|
|SISE
|21,74
|1.380.752.966
|% -2,07
|
|EREGL
|27,64
|1.363.231.001
|% -1,99
|
|ODAS
|3,26
|1.099.300.534
|% 3,49
|
|SASA
|45,06
|1.094.101.496
|% -0,09
|
|ODAS
|3,26
|1.099.300.534
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,77
|958.584.878
|% -3,05
|
|TSKB
|2,17
|322.999.763
|% -3,98
|
|AKBNK
|8,82
|1.089.988.918
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,60
|310.934.154
|% -1,52
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3641
|17,3745
|% 0,20
|
|Euro
|18,2802
|18,3042
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,2312
|21,3377
|% 0,25
|
|Frank
|18,0378
|18,1465
|% 0,49
|
|Riyal
|4,6115
|4,6347
|% 0,20
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|3,98
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|4,86
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.823
|6.923
|5,00
|
|Yarım
|3.350
|3.386
|2,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.693
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,89
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 76 kaybederek (% -1.16 ) 2, 278
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYYAT, LIDFA, UFUK, MAKIM, VKING
-
17:27
OLMK, KONYA, GESAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
ISKUR, SNKRN, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 116 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 133 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem