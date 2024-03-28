***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***DTBMK*** DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi18/03/2024Karar Sayısı45SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı2023 yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Sorumluluk Beyanı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263851BIST