***DTRND* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi









***DTRND******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [DTRND]İlgili Fonlar []TürkçePay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimizin tamamı ödenmiş 123.000.000 Türk Lirası sermayesinde % 100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin 16.09.2022 tarihinde 171 gün vadeli, ihraç anında vadeye olan yıllık bileşik brüt getiri oranı % 29,51 ve yıllık basit brüt getiri oranı % 27,50 olarak hesaplanan vade sonunda kupon ödemeli ve kupon faiz oranı % 12,88 olan finansman bonolarından 2.850.000 Türk Lirası karşılığında 2.850.000 Türk Lirası nominal değerde 2.850.000 adet (ISIN Kodu: TRFDGTR32319) alım yapılmıştır.Alım fiyatı, işbu ihraçta alım yapan diğer 3 üncü kişilerin alım fiyatları ile aynıdır.İşlem tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")' nun "II-17.1. sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde belirtilen oranların altında kaldığından ayrıca bir "değerleme raporu" alınmamıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi İşlemin Niteliği ISIN Kodu İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracı Adedi İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem Öncesi Sahip Olunan Nominal Tutar (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Nomial Tutar (TL)16/09/2022 Alım (Buy) TRFDGTR32319 2.850.000 2.850.000 1 2.850.000 0 2.850.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063698BIST