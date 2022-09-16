***DTRND* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
16.09.2022 18:49
***DTRND******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi )
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Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin tamamı ödenmiş 123.000.000 Türk Lirası sermayesinde % 100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin 16.09.2022 tarihinde 171 gün vadeli, ihraç anında vadeye olan yıllık bileşik brüt getiri oranı % 29,51 ve yıllık basit brüt getiri oranı % 27,50 olarak hesaplanan vade sonunda kupon ödemeli ve kupon faiz oranı % 12,88 olan finansman bonolarından 2.850.000 Türk Lirası karşılığında 2.850.000 Türk Lirası nominal değerde 2.850.000 adet (ISIN Kodu: TRFDGTR32319) alım yapılmıştır.
Alım fiyatı, işbu ihraçta alım yapan diğer 3 üncü kişilerin alım fiyatları ile aynıdır.
İşlem tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")' nun "II-17.1. sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde belirtilen oranların altında kaldığından ayrıca bir "değerleme raporu" alınmamıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği ISIN Kodu İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracı Adedi İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem Öncesi Sahip Olunan Nominal Tutar (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Nomial Tutar (TL)
16/09/2022 Alım (Buy) TRFDGTR32319 2.850.000 2.850.000 1 2.850.000 0 2.850.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063698
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 14,21
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
18:0518,2636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2277
18:0518,3179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0528
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
18:05983,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,21
|Açılış
|: 983,16
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,09
|36.058.397
|% 10,00
|
|CANTE
|85,80
|292.743.000
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.339.470
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|75.385.605
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.492.197
|% 9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.714.605
|% -9,97
|
|VAKBN
|10,39
|113.146.300
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|112.035.987
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.702.020
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% -0,18
|
|GARAN
|21,78
|4.782.611.489
|% -9,10
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,37
|2.894.082.729
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2517
|18,2636
|% -0,01
|
|Euro
|18,2579
|18,3179
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,7837
|20,8879
|% -0,51
|
|Frank
|18,8463
|18,9598
|% -0,41
|
|Riyal
|4,8436
|4,8679
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|10,50
|
|Altın Gr.
|983
|983
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.661
|6.771
|59,00
|
|Yarım
|3.246
|3.305
|24,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,62
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,22
|
|B. Petrol
|91,52
|91,52
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO