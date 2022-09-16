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***DTRND* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

16.09.2022 18:49
***DTRND* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi


***DTRND******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi )

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Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

     Şirketimizin tamamı ödenmiş 123.000.000 Türk Lirası sermayesinde % 100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.'nin 16.09.2022 tarihinde 171 gün vadeli, ihraç anında vadeye olan yıllık bileşik brüt getiri oranı % 29,51 ve yıllık basit brüt getiri oranı % 27,50 olarak hesaplanan vade sonunda kupon ödemeli ve kupon faiz oranı % 12,88 olan finansman bonolarından 2.850.000 Türk Lirası karşılığında 2.850.000 Türk Lirası nominal değerde 2.850.000 adet (ISIN Kodu: TRFDGTR32319) alım yapılmıştır.
Alım fiyatı, işbu ihraçta alım yapan diğer 3 üncü kişilerin alım fiyatları ile aynıdır.         
İşlem tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu  ("SPK")' nun "II-17.1. sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde belirtilen oranların altında kaldığından ayrıca bir "değerleme raporu" alınmamıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği ISIN Kodu İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracı Adedi İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem Öncesi Sahip Olunan Nominal Tutar (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Nomial Tutar (TL)
16/09/2022 Alım (Buy) TRFDGTR32319 2.850.000 2.850.000 1 2.850.000 0 2.850.000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063698


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Tam 6.661 6.771 59,00  
Yarım 3.246 3.305 24,00  
Çeyrek 1.628 1.652 11,00  
Gümüş.Ons 19,54 19,62 0,40  
Gümüş Gr. 11,49 11,50 0,22  
B. Petrol 91,52 91,52 0,66  
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