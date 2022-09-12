Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DTYGD* *AKMEN* *YKYAT* *ARZUM* *DZYMK* *OPET* *BRKVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

12.09.2022 17:35
***DTYGD* *AKMEN* *YKYAT* *ARZUM* *DZYMK* *OPET* *BRKVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira S


***DTYGD******AKMEN******YKYAT******ARZUM******DZYMK******OPET******BRKVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [YKYAT, BRKVY, DZYMK, OPET, ARZUM, AKMEN, DTYGD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYME2231 152.000.000 12.09.2022 14.10.2022 14.09.2022
- Birikim Varlık Yönetim A.Ş. BRKVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBVYSE2221 20.000.000 12.09.2022 26.10.2022 14.09.2022
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZYA2216 145.000.000 09.09.2022 22.12.2022 14.09.2022
- Opet Petrolcülük A.Ş. OPET Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOPAS62312 170.000.000 09.09.2022 06.06.2023 14.09.2022
- Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARZUM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAZEV32319 116.580.000 12.09.2022 10.03.2023 14.09.2022
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYMA2217 188.910.000 12.09.2022 12.12.2022 14.09.2022
- Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. DTYGD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDTAY12310 50.000.000 12.09.2022 30.01.2023 14.09.2022


İlgili Şirketler [YKYAT, BRKVY, DZYMK, OPET, ARZUM, AKMEN, DTYGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062388


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.649
Değişim :  3,63% |  127,83
Açılış :  3.558  
Önceki Kapanış :  3.521  
En Yüksek
3.650 En Düşük
3.544
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 504,90 141.093.054 % 10,00  
QNBFB 49,50 1.498.241 % 10,00  
RODRG 33,22 9.748.555 % 10,00  
VKFYO 6,71 31.018.500 % 10,00  
AKBNK 17,51 11.850.843.733 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2227 18,2285 % -0,03  
Euro 18,4639 18,4730 % 0,86  
Sterlin 21,2575 21,3641 % 0,89  
Frank 19,0824 19,1974 % 0,87  
Riyal 4,8349 4,8591 % -0,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 11,53  
Altın Gr. 1.013 1.014 6,42  
Cumhuriyet 6.770 6.872 28,00  
Tam 6.814 6.870 41,00  
Yarım 3.320 3.357 19,00  
Çeyrek 1.665 1.680 11,00  
Gümüş.Ons 19,73 19,75 0,89  
Gümüş Gr. 11,56 11,57 0,50  
B. Petrol 94,72 94,72 1,88  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru