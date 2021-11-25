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***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

25.11.2021 08:23
***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***DTYGD*** DETAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2021
Karar Sayısı
2021/01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Detay Gıda San. ve Tic. A.Ş 2020 Yılsonu Sorumluluk Beyanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979531


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 17,60 15.207.095 % 10,00  
UZERB 33,88 211.276 % 10,00  
ISBTR 34.155,10 239.086 % 10,00  
MIATK 23,12 8.832.071 % 9,99  
DOBUR 264,50 5.666.913 % 9,98  
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10:13 Alış Satış %  
Dolar 12,1486 12,1706 % 2,38  
Euro 13,6352 13,6691 % 2,55  
Sterlin 16,1163 16,1971 % 2,00  
Frank 12,9296 13,0075 % 1,98  
Riyal 3,2188 3,2349 % 1,88  
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10:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 5,76  
Altın Gr. 697 697 13,57  
Cumhuriyet 4.542 4.610 -219,00  
Tam 4.517 4.647 -219,11  
Yarım 2.183 2.248 -105,99  
Çeyrek 1.095 1.124 -52,99  
Gümüş.Ons 23,68 23,70 0,15  
Gümüş Gr. 9,19 9,20 0,19  
B. Petrol 82,07 82,07 -0,18  
Seans Raporu 10:13
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