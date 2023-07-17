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***DTYGD* *LIDFA* *ALNUS* *CAGFA* *ATLFA* *ENJSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

17.07.2023 17:51
***DTYGD* *LIDFA* *ALNUS* *CAGFA* *ATLFA* *ENJSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***DTYGD******LIDFA******ALNUS******CAGFA******ATLFA******ENJSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [LIDFA, CAGFA, ATLFA, ENJSA, ALNUS, DTYGD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFKK2315 30.000.000 17.07.2023 15.11.2023 19.07.2023
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF12437 60.000.000 17.07.2023 08.01.2024 19.07.2023
- Atılım Faktoring A.Ş. ATLFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATFKE2318 11.000.000 17.07.2023 11.10.2023 19.07.2023
- Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSENSA72526 3.100.000.000 17.07.2023 17.07.2025 19.07.2023
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMDK2312 50.000.000 17.07.2023 14.11.2023 19.07.2023
- Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. DTYGD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDTAY12419 100.000.000 17.07.2023 12.01.2024 19.07.2023


İlgili Şirketler [LIDFA, CAGFA, ATLFA, ENJSA, ALNUS, DTYGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172709


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Tam 10.699 10.927 144,00  
Yarım 5.349 5.489 72,00  
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