***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 17:03
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827622
BIST
17:0193.694
En Yüksek
|Değişim
|: -7,20%
|| -7.271,93
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:016,2828
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0725
|Açılış
|: 6,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2856
En Düşük
6,2064
17:017,0105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,0370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:01321,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -5,01
|Açılış
|: 321,65
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|46.717.623
|% 20,00
|
|ECILC
|4,62
|360.280.209
|% 15,79
|
|SELEC
|8,48
|185.542.549
|% 14,91
|
|PINSU
|2,66
|23.468.433
|% 12,24
|
|ECZYT
|12,21
|150.659.353
|% 10,80
|
|TKNSA
|5,44
|57.928.558
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|56.049.218
|% -20,00
|
|LINK
|16,00
|1.609.559
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.430.868
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.324.493
|% -20,00
|
|ASELS
|24,54
|804.759.333
|% -6,19
|
|THYAO
|8,77
|556.242.469
|% -8,74
|
|GARAN
|8,81
|385.609.425
|% -8,04
|
|ECILC
|4,62
|360.280.209
|% 15,79
|
|MGROS
|19,44
|282.073.735
|% -15,40
|
|IHLGM
|0,91
|163.715.915
|% -18,75
|
|ODAS
|1,34
|183.000.130
|% -16,77
|
|CEMAS
|0,74
|79.123.569
|% -19,57
|
|KARSN
|1,34
|131.776.699
|% -12,99
|
|ADESE
|1,10
|115.141.223
|% -16,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8922
|7,9318
|% -0,59
|
|Frank
|6,6492
|6,6893
|% 0,83
|
|Riyal
|1,6665
|1,6749
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|-50,07
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-5,88
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|-65,00
|
|Tam
|2.122
|2.176
|-57,65
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|-27,88
|
|Çeyrek
|514
|526
|-13,94
|
|Gümüş.Ons
|15,87
|15,89
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|32,99
|32,99
|-2,80
|