***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 11:22
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979742
BIST
11:251.793
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -26,30
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:2512,0380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0382
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:2513,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1180
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:25697,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 7,14
|Açılış
|: 697,44
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:25
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|25.494.684
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|111.201.932
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|IDEAS
|34,30
|20.877.183
|% -7,94
|
|PGSUS
|90,70
|175.760.991
|% -7,35
|
|KZBGY
|28,22
|40.879.895
|% -7,17
|
|THYAO
|17,45
|902.738.051
|% -7,08
|
|TAVHL
|27,46
|165.839.896
|% -6,92
|
|THYAO
|17,45
|902.738.051
|% -7,08
|
|GARAN
|11,59
|473.040.377
|% -1,28
|
|YKBNK
|3,29
|416.661.566
|% -1,20
|
|KRDMD
|8,75
|395.281.742
|% -1,46
|
|SISE
|11,88
|349.430.530
|% -0,34
|
|YKBNK
|3,29
|416.661.566
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,17
|163.038.898
|% -1,81
|
|HALKB
|5,19
|290.144.282
|% -1,14
|
|MOBTL
|1,68
|86.588.210
|% 0,60
|
|THYAO
|17,45
|902.738.051
|% -7,08
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0135
|12,0380
|% 0,32
|
|Euro
|13,5459
|13,5854
|% 0,88
|
|Sterlin
|15,9381
|16,0181
|% -0,01
|
|Frank
|12,9088
|12,9865
|% 1,09
|
|Riyal
|3,1960
|3,2120
|% 0,22
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|19,26
|
|Altın Gr.
|700
|700
|10,08
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,18
|9,19
|0,07
|
|B. Petrol
|78,33
|78,33
|-3,89
|