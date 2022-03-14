***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.03.2022 10:00
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DURDO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010210
BIST
10:112.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 15,74
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.071
En Düşük
2.066
10:1114,8454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0801
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
14,8998
En Düşük
14,7077
10:1116,2335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0956
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,2931
En Düşük
16,0927
10:11943,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,37
|Açılış
|: 943,71
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
934,16
BIST En Aktif Hisseler10:09
|CLEBI
|212,60
|15.171.902
|% 9,98
|
|AYEN
|9,08
|9.649.697
|% 9,93
|
|GZNMI
|22,00
|37.318.135
|% 7,42
|
|VAKKO
|11,11
|8.617.909
|% 6,83
|
|ALKA
|24,74
|3.095.725
|% 5,91
|
|KRVGD
|9,87
|29.872.993
|% -9,95
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|MZHLD
|28,58
|197.558
|% -8,51
|
|EPLAS
|18,87
|1.733.336
|% -6,86
|
|ROYAL
|3,50
|68.152
|% -5,66
|
|THYAO
|26,66
|314.027.576
|% 0,91
|
|KRDMD
|15,09
|168.592.476
|% 1,00
|
|SISE
|13,83
|164.011.065
|% 2,22
|
|PETKM
|8,30
|155.465.431
|% 1,97
|
|EREGL
|34,24
|82.362.908
|% 0,77
|
|CEMAS
|1,15
|28.393.003
|% 5,50
|
|ODAS
|1,55
|35.173.414
|% 1,97
|
|PETKM
|8,30
|155.465.431
|% 1,97
|
|SISE
|13,83
|164.011.065
|% 2,22
|
|THYAO
|26,66
|314.027.576
|% 0,91
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8430
|14,8512
|% 0,58
|
|Euro
|16,2186
|16,2443
|% 0,66
|
|Sterlin
|19,2761
|19,3728
|% 0,45
|
|Frank
|15,8061
|15,9013
|% 0,48
|
|Riyal
|3,9461
|3,9659
|% 0,56
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-6,79
|
|Altın Gr.
|945
|945
|4,13
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,70
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,28
|0,01
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,65
|
Seans Raporu
10:09
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866