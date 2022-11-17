***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 17:58
***DURDO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DURDO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080940
BIST
17:464.519
En Yüksek
|Değişim
|: -3,20%
|| -149,37
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:4618,6170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:4619,2700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0630
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:461.053,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,53
|Açılış
|: 1.053,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:44
|MEGAP
|6,49
|71.633.393
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.633.393
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|137.611.504
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.280.335
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|57.128.011
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,74
|28.872.842
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.418.673
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.335.195.605
|% -9,98
|
|BARMA
|100,10
|76.719.103
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|346.569.380
|% -9,98
|
|THYAO
|107,20
|11.759.887.373
|% 2,49
|
|EREGL
|37,02
|7.027.763.020
|% -0,05
|
|ASELS
|40,68
|6.145.703.685
|% 2,11
|
|KONTR
|194,10
|4.456.599.792
|% -9,97
|
|KOZAL
|263,00
|3.651.950.294
|% 7,30
|
|EKGYO
|5,41
|2.116.315.426
|% -2,17
|
|ALBRK
|3,14
|1.130.623.114
|% 1,95
|
|VAKBN
|9,27
|3.471.075.280
|% -9,91
|
|YKBNK
|10,30
|3.586.340.731
|% -6,11
|
|HALKB
|9,26
|3.277.066.399
|% -9,92
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6084
|18,6170
|% 0,15
|
|Euro
|19,2480
|19,2652
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,8979
|22,0077
|% -0,86
|
|Frank
|19,4689
|19,5862
|% -0,68
|
|Riyal
|4,9370
|4,9618
|% 0,15
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-13,90
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-7,44
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.004
|7.120
|-42,00
|
|Yarım
|3.401
|3.481
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.740
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,93
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|-0,31
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|-1,00
|
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