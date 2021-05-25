***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.05.2021 12:10
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.06.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) II. Kısım VI. Bölüm m. 25 gereği Şirket Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından,
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
'nin, 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği Şirket denetçisi olarak görev yapması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy çoğunluğu ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937673
BIST
15:011.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.447
15:018,4138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0248
|Açılış
|: 8,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4207
En Düşük
8,3771
15:0110,3279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0771
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3279
En Düşük
10,2454
15:01509,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,86
|Açılış
|: 509,23
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:01
|TRILC
|47,18
|136.574.027
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.432.843
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|949.062
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,60
|50.936.323
|% 9,29
|
|FORMT
|1,35
|5.860.166
|% 8,00
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.128.019
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.569.950
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|55.428.722
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.363.123
|% -9,88
|
|GARAN
|8,15
|1.119.220.750
|% 0,87
|
|KARSN
|5,11
|723.595.790
|% 1,39
|
|EREGL
|19,01
|409.874.564
|% -1,14
|
|KRDMD
|8,02
|381.468.322
|% -0,12
|
|THYAO
|13,38
|345.941.617
|% -0,67
|
|KARSN
|5,11
|723.595.790
|% 1,39
|
|GARAN
|8,15
|1.119.220.750
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,98
|201.982.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|172.764.995
|% 1,39
|
|TSKB
|1,40
|80.654.217
|% 0,00
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4119
|8,4138
|% 0,30
|
|Euro
|10,3208
|10,3279
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,8771
|11,9367
|% 0,31
|
|Frank
|9,3601
|9,4165
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2363
|2,2475
|% 0,27
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,89
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.418
|15,00
|
|Tam
|3.350
|3.435
|15,34
|
|Yarım
|1.619
|1.661
|7,42
|
|Çeyrek
|812
|831
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,02
|68,02
|-0,37
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:11DOGUB
Yüzde -3.44 oranında düşüşle 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 505, 950 adet işlem
-
15:10DAGI
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 949, 063 adet işlem
-
15:09XU100
Endeks 1, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 9, 403.00 milyon TL de
-
15:09SEYKM
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 883, 955 adet işlem
-
15:08BJKAS
Yüzde -8.07 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 960, 495 adet işlem