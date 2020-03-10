***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.15 248.616.991 206.398.689Satışların MaliyetiNot.15 -179.180.068 -136.239.214TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)69.436.923 70.159.475BRÜT KAR (ZARAR)69.436.923 70.159.475Genel Yönetim GiderleriNot.16 -17.939.212 -14.171.592Pazarlama GiderleriNot.16 -23.943.507 -19.698.810Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.18 30.911.787 38.161.946Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.18 -23.455.045 -36.414.730ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.010.946 38.036.289Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.19 2.608.846 2.602.022FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.619.792 40.638.311Finansman GiderleriNot.20 -24.483.075 -21.930.530SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.136.717 18.707.781Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.014.391 -4.285.961Dönem Vergi (Gideri) GeliriNot.22 -3.429.290 -4.602.648Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.22 414.899 316.687SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.122.326 14.421.820DÖNEM KARI (ZARARI)10.122.326 14.421.820Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar239 115Ana Ortaklık Payları10.122.087 14.421.705Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/ ( Kayıp ) Not.23 0,00610000 0,00870000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.003.913 4.253.645Dönem Karı (Zararı)10.122.326 14.421.820Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.122.326 14.421.820Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.551.446 27.873.129Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.9-10 11.748.206 6.763.796Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.055.615 1.918.550Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.7 672.034 717.925Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler383.581 1.200.625Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.218.885 3.272.678Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.218.885 3.272.678Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.206.640 2.366.274Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.18 -280.979 -251.198Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.487.619 2.617.472Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15.916.555 11.867.892Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.22 3.014.391 4.285.961Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.608.846 -2.602.022Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerNot.19 -2.608.846 -2.602.022İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.321.454 -35.572.873Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler997.621 -23.275.657İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)997.621 -23.275.657Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.157.807 -4.170.304İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.157.807 -4.170.304Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.245.257 -15.307.575Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.467.389 6.518.680İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)279.819 227.134İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.747.208 6.291.546Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)459.000 376.968Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-223.236 285.015İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-223.236 285.015İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları30.352.318 6.722.076Alınan Faiz280.979 251.198Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.709.408 -2.151.257Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.204.806Vergi İadeleri (Ödemeleri)Not.22 -5.715.170 -568.372YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.005.687 -29.537.618Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.640.379 3.221.665Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.9-10 2.640.379 3.221.665Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.183.757 -32.759.283Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.255.343 -31.835.838Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-928.414 -923.445Verilen Nakit Avans ve Borçlar-5.462.309Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-5.462.309FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.138.500 26.875.533Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri91.881.584 124.778.859Kredilerden Nakit Girişleri91.881.584 124.778.859Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-71.618.900 -92.320.198Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-71.135.858 -91.486.822Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-483.042 -833.376Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.512.704 -3.215.150Ödenen Faiz-3.611.480 -2.367.978YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.136.726 1.591.560Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-539.875 -765.381NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.596.851 826.179DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.885.694 9.059.515DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.26 25.482.545 9.885.694Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.26 25.482.545 9.885.694Finansal Yatırımlar1.634.115 1.995.601Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri1.634.115 1.995.601Ticari Alacaklar53.162.380 54.531.265İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.5 53.162.380 54.531.265Diğer Alacaklar43.037 862.245İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 781.165İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar43.037 81.080StoklarNot.7 51.456.750 36.883.527Peşin Ödenmiş Giderler2.640.226 4.645.021İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.640.226 4.645.021Diğer Dönen Varlıklar1.332.551 2.321.316İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.332.551 2.321.316ARA TOPLAM135.751.604 111.124.669TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR135.751.604 111.124.669DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar362.262 320.092İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar362.262 320.092Maddi Duran Varlıklar43.425.150 118.558.451Arazi ve ArsalarNot.9 47.817.888BinalarNot.9 20.197.000Tesis, Makine ve CihazlarNot.9 38.486.332 45.414.596TaşıtlarNot.9 46.962 63.064Mobilya ve DemirbaşlarNot.9 3.406.770 3.175.886Özel MaliyetlerNot.9 1.327.502 1.133.719Yapılmakta Olan YatırımlarNot.9 157.584 756.298Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.9 81.513.696 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.928.547 1.756.680Diğer HaklarNot.10 2.863.193 1.750.863Aktifleştirilen Geliştirme MaliyetleriNot.10 65.354 5.817Peşin Ödenmiş Giderler5.462.309 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.462.309 0Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.22 2.054.685 1.437.976TOPLAM DURAN VARLIKLAR135.746.649 122.073.199TOPLAM VARLIKLAR271.498.253 233.197.868KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25.227.159 37.566.079İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25.227.159 37.566.079Banka KredileriNot.24 25.227.159 37.566.079Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26.845.517 14.060.967İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26.845.517 14.060.967Banka KredileriNot.24 15.440.229 6.847.738Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.24 11.405.288 7.213.229Diğer Finansal YükümlülüklerNot.24 633.550 1.116.592Diğer Muhtelif Finansal YükümlülüklerNot.24 633.550 1.116.592Ticari Borçlar26.275.396 33.742.785İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.4 1.358.279 1.078.460İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.5 24.917.117 32.664.325Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.933.761 1.474.761Diğer Borçlar328.081 357.581İlişkili Taraflara Diğer Borçlar254.221 184.859İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar73.860 172.722Türev Araçlar150.921 0Riskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarNot.6 150.921 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.727.805 2.542.906İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.8 1.727.805 2.542.906Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.22 501.430 2.787.310Kısa Vadeli Karşılıklar1.793.103 3.642.706Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.12 1.780.786 2.437.900Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.11 12.317 1.204.806Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.410.457 818.297İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.13 1.410.457 818.297ARA TOPLAM86.827.180 98.109.984TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.827.180 98.109.984UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar88.698.077 51.214.947İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar88.698.077 51.214.947Banka KredileriNot.24 56.468.300 21.063.578Kiralama İşlemlerinden Borçlar32.229.777 30.151.369Diğer Borçlar13.301.200 12.056.000İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.4-6 13.301.200 12.056.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)65.539 187.255İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.8 65.539 187.255Uzun Vadeli Karşılıklar8.232.889 5.114.424Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.12 8.232.889 5.114.424Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.22 3.835.560 3.998.286TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER114.133.265 72.570.912TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER200.960.445 170.680.896ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.501.615 62.480.902Ödenmiş SermayeNot.14 16.575.788 16.575.788Sermaye Düzeltme Farkları6.436.501 6.436.501Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.220 5.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)41.253.735 42.959.926Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.253.735 42.959.926Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)44.410.998 44.555.690Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.157.263 -1.595.764Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.846.665 -1.306.790Yabancı Para Çevrim Farkları-1.846.665 -1.306.790Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler778.019 325.455Yasal YedeklerNot.14 778.019 325.455Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.823.070 -16.936.903Net Dönem Karı veya Zararı10.122.087 14.421.705Kontrol Gücü Olmayan Paylar36.193 36.070TOPLAM ÖZKAYNAKLAR70.537.808 62.516.972TOPLAM KAYNAKLAR271.498.253 233.197.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -1.293.600 35.085.680 -541.409 325.455 -26.017.114 11.133.495 41.710.016 28.414 41.738.430Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-268.135 -1.798.522 -2.066.657 -2.066.657Transferler9.334.973 -9.334.973Dönem Karı (Zararı)14.421.705 14.421.705 115 14.421.820Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-302.164 9.470.010 -765.381 13.373 8.415.838 7.541 8.423.379Dönem Sonu Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -1.595.764 44.555.690 -1.306.790 325.455 -16.936.903 14.421.705 62.480.902 36.070 62.516.972Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -1.595.764 44.555.690 -1.306.790 325.455 -16.936.903 14.421.705 62.480.902 36.070 62.516.972Transferler452.564 13.969.141 -14.421.705Dönem Karı (Zararı)10.122.087 10.122.087 10.122.087Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.561.499 -144.692 -539.875 144.692 -2.101.374 123 -2.101.251Dönem Sonu Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -3.157.263 44.410.998 -1.846.665 778.019 -2.823.070 10.122.087 70.501.615 36.193 70.537.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.122.326 14.421.820DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.561.499 9.188.812Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 11.010.470Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.951.874 -377.705Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler390.375 -1.443.953Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi390.375 -1.443.953Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-539.875 -765.381Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-539.875 -765.381Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)-539.875 -765.381Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.101.374 8.423.431TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.020.952 22.845.251Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar123 63Ana Ortaklık Payları8.020.829 22.845.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826593BIST