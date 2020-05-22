***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.11 63.598.003 53.084.518Satışların MaliyetiNot.11 -48.928.786 -39.160.519TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.669.217 13.923.999BRÜT KAR (ZARAR)14.669.217 13.923.999Genel Yönetim GiderleriNot.12 -5.277.631 -4.274.730Pazarlama GiderleriNot.12 -5.388.278 -4.931.697Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.13 6.574.662 6.549.161Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.13 -2.641.719 -2.448.416ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.936.251 8.818.317Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.14 129.879 9.813FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.066.130 8.828.130Finansman GiderleriNot.15 -14.010.467 -9.548.905SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.944.337 -720.775Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri400.153 260.401Dönem Vergi (Gideri) GeliriNot.16 -20.690 -108.828Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.16 420.843 369.229SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.544.184 -460.374DÖNEM KARI (ZARARI)-5.544.184 -460.374Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26 48Ana Ortaklık Payları-5.544.210 -460.422Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) Not.17 -0,00330000 -0,00030000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.718.316 8.302.800Dönem Karı (Zararı)-5.544.184 -460.374Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.172.947 17.795.706Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot. 7-8 3.309.819 2.216.133Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler958.397 751.357Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.6 958.397 751.357Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.435.334 2.330.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.395.085 2.315.131Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler40.249 15.190Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.485.301 887.773Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.15 -93.416 -134.370Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.578.717 1.022.143Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11.514.128 11.880.336Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.16 -400.153 -260.401Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.14 -129.879 -9.813Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerNot.14 -129.879 -9.813İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.070.203 -3.461.782Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.079.729 5.939.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.079.729 5.939.651Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.479.643 -8.829.781İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.479.643 -8.829.781Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.072.286 -5.163.093Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.666.870 -495.760İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-873.407 -784.146İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.540.277 288.386Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)439.509 420.597Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-689.496 4.666.604İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-689.496 4.666.604Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.558.560 13.873.550Ödenen Faiz-703.213 -772.649Alınan Faiz93.416 134.370Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.729.017 -2.145.161Vergi İadeleri (Ödemeleri)Not.16 -501.430 -2.787.310YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.335.046 -1.073.132Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri133.523 43.854Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot. 7-8 133.523 43.854Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.785.135 -1.116.986Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.625.838 -863.576Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-159.297 -253.410Verilen Nakit Avans ve Borçlar316.566Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar316.566FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.470.956 -11.258.543Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.413.556 6.028.867Kredilerden Nakit Girişleri12.413.556 6.028.867Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.402.964 -17.120.801Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.499.768 -15.568.798Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-6.903.196 -1.552.003Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)518.452 -166.609YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.087.686 -4.028.875Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-156.893 -300.166NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.244.579 -4.329.041DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.482.544 9.885.694DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.21 22.237.965 5.556.653Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.21 22.237.965 25.482.544Finansal Yatırımlar588.025 1.634.115Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri588.025 1.634.115Ticari Alacaklar62.217.860 53.162.381İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.5 62.217.860 53.162.381Diğer Alacaklar26.937 43.037İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.937 43.037StoklarNot.6 47.426.067 51.456.750Peşin Ödenmiş Giderler4.045.825 2.640.226İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.045.825 2.640.226Diğer Dönen Varlıklar2.369.783 1.332.551İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.369.783 1.332.551ARA TOPLAM138.912.462 135.751.604TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR138.912.462 135.751.604DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar461.149 362.262İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar461.149 362.262Maddi Duran Varlıklar63.503.522 43.425.150Tesis, Makine ve CihazlarNot.7 37.727.912 38.486.332TaşıtlarNot.7 42.937 46.962Mobilya ve DemirbaşlarNot.7 4.753.050 3.406.770Özel MaliyetlerNot.7 1.323.736 1.327.502Yapılmakta Olan YatırımlarNot.7 19.655.887 157.584Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.7 89.278.909 81.513.696Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.886.274 2.928.547Diğer HaklarNot.8 2.824.071 2.863.193Aktifleştirilen Geliştirme MaliyetleriNot.8 62.203 65.354Peşin Ödenmiş Giderler5.145.743 5.462.309İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.145.743 5.462.309Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.16 2.511.228 2.054.685TOPLAM DURAN VARLIKLAR163.786.825 135.746.649TOPLAM VARLIKLAR302.699.287 271.498.253KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28.654.161 25.227.159İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar28.654.161 25.227.159Banka KredileriNot.18 28.654.161 25.227.159Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları35.255.320 26.845.517İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları35.255.320 26.845.517Banka KredileriNot.18 19.254.047 15.440.229Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.18 16.001.273 11.405.288Diğer Finansal Yükümlülükler949.855 633.550Diğer Muhtelif Finansal YükümlülüklerNot.18 949.855 633.550Ticari Borçlar28.942.267 26.275.397İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.4 484.872 1.358.279İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.5 28.457.395 24.917.118Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.373.270 1.933.761Diğer Borçlar14.539.428 328.081İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14.539.428 254.221İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar73.860Türev Araçlar150.921 150.921Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar150.921 150.921Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.001.860 1.727.805İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.16 2.001.860 1.727.805Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü515.860 501.430Kısa Vadeli Karşılıklar1.416.672 1.793.103Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.400.673 1.780.786Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15.999 12.317Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler192.216 1.410.456İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler192.216 1.410.456ARA TOPLAM114.991.830 86.827.180TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER114.991.830 86.827.180UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar110.696.396 88.698.077İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar110.696.396 88.698.077Banka KredileriNot.18 57.422.659 56.468.300Kiralama İşlemlerinden Borçlar53.273.737 32.229.777Diğer Borçlar0 13.301.200İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.4 13.301.200Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.451 65.539İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.451 65.539Uzun Vadeli Karşılıklar9.038.006 8.232.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.038.006 8.232.889Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.16 3.716.790 3.835.560TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER123.488.643 114.133.265TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER238.480.473 200.960.445ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.182.627 70.501.615Ödenmiş SermayeNot.10 16.575.788 16.575.788Sermaye Düzeltme Farkları6.436.501 6.436.501Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.220 5.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)40.598.569 41.253.735Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.598.569 41.253.735Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)44.373.717 44.410.998Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.775.148 -3.157.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.003.558 -1.846.665Yabancı Para Çevrim Farkları-2.003.558 -1.846.665Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler778.019 778.019Yasal YedeklerNot.10 778.019 778.019Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.336.298 -2.823.070Net Dönem Karı veya Zararı-5.544.210 10.122.087Kontrol Gücü Olmayan Paylar36.187 36.193TOPLAM ÖZKAYNAKLAR64.218.814 70.537.808TOPLAM KAYNAKLAR302.699.287 271.498.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -1.595.764 44.555.690 -1.306.790 325.455 -16.936.903 14.421.705 62.480.902 36.070 62.516.972Transferler14.421.705 -14.421.705Dönem Karı (Zararı)-460.422 -460.422 -460.422Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-228.579 -36.173 -300.166 36.173 -528.745 19 -528.726Dönem Sonu Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -1.824.343 44.519.517 -1.606.956 325.455 -2.479.025 -460.422 61.491.735 36.089 61.527.824Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -3.157.263 44.410.998 -1.846.665 778.019 -2.823.070 10.122.087 70.501.615 36.193 70.537.808Transferler10.122.087 -10.122.087Dönem Karı (Zararı)-5.544.210 -5.544.210 -5.544.210Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-617.885 -37.281 -156.893 37.281 -774.778 -6 -774.784Dönem Sonu Bakiyeler16.575.788 6.436.501 5.220 -3.775.148 44.373.717 -2.003.558 778.019 7.336.298 -5.544.210 64.182.627 36.187 64.218.814Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-5.544.184 -460.374DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-617.885 -228.579Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-772.356 -285.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler154.471 57.145Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi154.471 57.145Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-156.893 -300.166Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-156.893 -300.166Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-156.893 -300.166DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-774.778 -528.745TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.318.962 -989.119Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6 63Ana Ortaklık Payları-6.318.956 -989.182http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846756BIST