***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGloss & Green® Metalize Karton Kutu Üretim HattıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24.06.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VARToplam Alım Bedeli3.417.300,00 EURİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%5,98Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%159,78Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%8,75Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%41,71İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%12,83Alım KoşullarıAvrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTahmini 2021 HaziranAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriGloss & Green® teknolojisi ile ürettiğimiz çevreci ve geri dönüştürülebilir metalize kutularının, kapasite ve kalite arttırımıKarşı TarafKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicari AnlaşmaVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMaliyet ( Makine İthalatı )Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar26/06/2020 tarihinde yapmış olduğumuz ‘'Maddi Duran Varlık Alımı'' bildiriminde, Gloss & Green Metalize Karton üretim hattının faaliyete geçme sürecinin tahmini 2021 yılının Mart ayında olabileceği öngörülmüştü.Ancak, tüm dünyadaki etkilerini halen yoğun bir şekilde sürdürmeye devam eden Pandeminin olumsuz etkilerinden dolayı, üretim hattına yapılacak olan ilave yatırımının tamamlanma sürecinin biraz daha zaman alacağı, makinelerin Türkiye'ye gelişinin tahmini 2021 Nisan sonu gibi olacağı ve kurulum aşamalarının tamamlanma süreçlerinin de 2021 Haziran gibi olacağı öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897375BIST