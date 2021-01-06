***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
06.01.2021 15:37
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gloss & Green® Metalize Karton Kutu Üretim Hattı
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.06.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
Toplam Alım Bedeli
3.417.300,00 EUR
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%5,98
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%159,78
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%8,75
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%41,71
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%12,83
Alım Koşulları
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tahmini 2021 Haziran
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Gloss & Green® teknolojisi ile ürettiğimiz çevreci ve geri dönüştürülebilir metalize kutularının, kapasite ve kalite arttırımı
Karşı Taraf
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari Anlaşma
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet ( Makine İthalatı )
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
26/06/2020 tarihinde yapmış olduğumuz ‘'Maddi Duran Varlık Alımı'' bildiriminde, Gloss & Green Metalize Karton üretim hattının faaliyete geçme sürecinin tahmini 2021 yılının Mart ayında olabileceği öngörülmüştü.
Ancak, tüm dünyadaki etkilerini halen yoğun bir şekilde sürdürmeye devam eden Pandeminin olumsuz etkilerinden dolayı, üretim hattına yapılacak olan ilave yatırımının tamamlanma sürecinin biraz daha zaman alacağı, makinelerin Türkiye'ye gelişinin tahmini 2021 Nisan sonu gibi olacağı ve kurulum aşamalarının tamamlanma süreçlerinin de 2021 Haziran gibi olacağı öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897375
BIST