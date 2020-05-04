***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Heidelberger Druckmaschinen AG (Almanya) firmasından alınan, 2017 model Speedmaster XL106 8 Renk + 2 Lak UV Baskı makinesinin kurulumu tamamlanmış ve deneme baskı süreç testi de başarı ile sonuçlanmıştır. Makinemiz 04.05.2020 tarihi itibari ile fiili üretim faaliyetine başlamış bulunmaktadır.Beraberinde çalışacak olan Vinfoil marka yeni Optima SF110 Soğuk Yaldız Uygulama ünitesi ise, fabrikamıza gelmiş olup kurulumu COVID-19 ile ilgili yurtdışı seyahat yasakları kalktıktan sonra gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842237BIST