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***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.05.2020 15:46
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***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

30.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Heidelberger Druckmaschinen AG (Almanya) firmasından alınan,  2017 model Speedmaster XL106 8 Renk + 2 Lak UV Baskı makinesinin kurulumu tamamlanmış ve deneme baskı süreç testi de başarı ile sonuçlanmıştır. Makinemiz 04.05.2020 tarihi itibari ile fiili üretim faaliyetine başlamış bulunmaktadır.
Beraberinde çalışacak olan Vinfoil marka yeni Optima SF110 Soğuk Yaldız Uygulama ünitesi ise, fabrikamıza gelmiş olup kurulumu COVID-19 ile ilgili yurtdışı seyahat yasakları kalktıktan sonra gerçekleştirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842237


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