***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2021 13:09
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Yılı Haziran sonu Türkiye'ye gelen Gloss & Green teknolojisiyle ürettiğimiz çevreci ve geri dönüştürülebilir metalize kutuların kapasite artışını sağlayacak üretim hattının kurulum, montaj ve deneme üretim aşamaları tamamlanmış olup, faaliyete geçmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963656
BIST
13:371.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.443
En Düşük
1.436
13:378,4554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0292
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
13:379,9880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0284
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0170
En Düşük
9,9390
13:37485,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 485,77
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
487,16
En Düşük
484,47
BIST En Aktif Hisseler13:37
|CRFSA
|46,70
|8.924.138
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.645.159
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|6.042.411
|% 9,96
|
|YUNSA
|12,03
|12.983.765
|% 9,96
|
|ISKPL
|9,88
|27.434.771
|% 9,93
|
|SELVA
|9,18
|65.611.528
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.007.362
|% -9,95
|
|DOGUB
|5,92
|15.914.025
|% -9,89
|
|UTPYA
|20,40
|307.092
|% -7,27
|
|EUHOL
|2,59
|27.890.747
|% -6,83
|
|GARAN
|9,43
|546.824.303
|% 0,43
|
|TUPRS
|106,00
|531.309.034
|% 2,32
|
|BJKAS
|6,85
|389.758.361
|% 6,20
|
|GESAN
|23,24
|280.940.171
|% -2,27
|
|THYAO
|12,47
|276.210.939
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,48
|217.649.969
|% 0,40
|
|MRGYO
|1,15
|83.880.335
|% 5,50
|
|YESIL
|2,32
|159.600.420
|% -4,13
|
|BJKAS
|6,85
|389.758.361
|% 6,20
|
|GARAN
|9,43
|546.824.303
|% 0,43
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4522
|8,4554
|% 0,35
|
|Euro
|9,9820
|9,9880
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,6902
|11,7489
|% 0,52
|
|Frank
|9,1305
|9,1855
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2473
|2,2586
|% 0,32
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,42
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-9,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-12,29
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-5,94
|
|Çeyrek
|776
|794
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,57
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,07
|74,07
|0,56
|