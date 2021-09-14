***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 Yılı Haziran sonu Türkiye'ye gelen Gloss & Green teknolojisiyle ürettiğimiz çevreci ve geri dönüştürülebilir metalize kutuların kapasite artışını sağlayacak üretim hattının kurulum, montaj ve deneme üretim aşamaları tamamlanmış olup, faaliyete geçmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963656BIST