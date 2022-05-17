***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 15:29
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) II. Kısım VI. Bölüm m. 25 gereği Şirket Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından, GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin, 2022 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği Şirket denetçisi olarak görev yapması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy çoğunluğu ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030862
BIST
16:502.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 17,91
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:5015,7700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2289
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:5016,6581
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,4179
|Açılış
|: 16,6000
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|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:50923,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 12,41
|Açılış
|: 924,66
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|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:50
|ORCAY
|19,91
|217.320.039
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|45.400.255
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.553.457
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.794.623
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.459.998
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.065.035
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,72
|82.616.435
|% -6,45
|
|THYAO
|42,84
|3.052.158.378
|% 0,28
|
|SISE
|19,89
|2.242.628.195
|% 3,06
|
|SAHOL
|19,41
|1.208.223.816
|% 0,94
|
|AKBNK
|7,88
|1.204.216.165
|% -1,13
|
|KRDMD
|14,87
|1.193.954.284
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,65
|806.110.673
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,32
|1.168.222.531
|% -0,46
|
|SKBNK
|1,15
|189.246.367
|% 1,77
|
|AKBNK
|7,88
|1.204.216.165
|% -1,13
|
|SISE
|19,89
|2.242.628.195
|% 3,06
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7523
|15,7700
|% 1,47
|
|Euro
|16,6232
|16,6581
|% 2,57
|
|Sterlin
|19,5620
|19,6601
|% 2,51
|
|Frank
|15,7923
|15,8874
|% 2,27
|
|Riyal
|4,1878
|4,2088
|% 1,43
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-0,45
|
|Altın Gr.
|924
|925
|13,66
|
|Cumhuriyet
|6.176
|6.269
|97,00
|
|Tam
|6.139
|6.297
|86,37
|
|Yarım
|2.967
|3.046
|41,78
|
|Çeyrek
|1.488
|1.523
|20,89
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|0,17
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,42
|
Seans Raporu
16:50
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17:05XU100
Endeks 2, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 27, 199.00 milyon TL de
-
17:05EUYO
Yüzde 7.41 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 078, 727 adet işlem
-
17:04GLYHO
Yüzde 4.78 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 243, 873 adet işlem
-
17:01EDIP
Yüzde 5.92 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 805, 553 adet işlem
-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, TTKOM, HALKB