***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.12.2020 16:22
***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Başvurunun SPK Tarafından Onaylanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 16.575.787,5
Ulaşılacak Sermaye (TL) 35.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
DURDO, TRADUROF91D4 16.575.787,5 18.424.212,500 111,15135 DURDO, TRADUROF91D4 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 16.575.787,5 18.424.212,500 111,15135
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.12.2020
İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 16.793,09
Yedek Akçeler (TL) 18.236.901,28
Özel Fonlar (TL) 170.518,13
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.09.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 26.11.2020
SPK Başvuru Tarihi 18.08.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.11.2020
Ödeme Tarihi 07.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 04.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.12.2020 olarak belirlenmiştir.
Not: ISIN Kodu eklenmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onay yazısı.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890964
BIST