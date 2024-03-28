***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.03.2024 11:40
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlşkin Başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.03.2024
İhraç Tavanı Tutarı 4.250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.03.2024
Ek Açıklamalar
18.03.2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, 4.250.000.000 TL tutarındaki Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 28.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263618
BIST
'
14:008.995
En Düşük
|Değişim
|: 2,14%
|| 188,25
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.030
14:0032,3316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0808
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2253
14:0035,0966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0250
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
14:002.298,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 21,32
|Açılış
|: 2.300,20
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.301,18
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler14:00
|MEPET
|12,87
|11.774.287
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|437.157.955
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.566.140
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|27.926.550
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|25.552.941
|% 9,98
|
|KSTUR
|5.495,00
|6.341.230
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|165.765.538
|% -9,98
|
|PEKGY
|10,30
|738.692.536
|% -9,97
|
|ENSRI
|29,98
|121.892.571
|% -9,97
|
|BRKSN
|43,96
|84.302.988
|% -8,38
|
|THYAO
|292,25
|6.650.541.483
|% 3,36
|
|AGROT
|38,50
|3.321.717.430
|% -1,69
|
|ISCTR
|11,12
|2.446.170.372
|% 2,58
|
|GUBRF
|164,40
|2.378.877.596
|% -1,02
|
|TUPRS
|173,90
|2.009.105.440
|% 2,47
|
|ISCTR
|11,12
|2.446.170.372
|% 2,58
|
|ZOREN
|5,59
|805.320.567
|% 1,45
|
|AGROT
|38,50
|3.321.717.430
|% -1,69
|
|EKGYO
|9,57
|737.922.580
|% 1,48
|
|HEKTS
|17,25
|1.310.977.836
|% 5,70
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3252
|32,3311
|% 0,25
|
|Euro
|35,0662
|35,0925
|% -0,08
|
|Sterlin
|40,8776
|41,0825
|% -0,49
|
|Frank
|35,7899
|35,9693
|% -0,47
|
|Riyal
|8,6384
|8,6817
|% -0,36
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,67
|24,71
|% 0,66
|
|Platin
|900,02
|901,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,37
|1.003,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,04
|86,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.211,74
|2.212,12
|% 0,66
|