***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi27/03/2024Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi01.01.2023 - 31.12.2023Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)Net (TL)Nakit Kar Payı Dağıtım TarihiAçıklamalarBankamız 27.03.2024 tarihli Genel Kurulu'nda, 2023 hesap yılına ilişkin net karın dağıtılmayarak yedeklere aktarılmasına karar verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263590BIST