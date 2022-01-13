***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 60.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.03.2022Vade (Gün Sayısı) 57Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDBNK32219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 12.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 13.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000İhraç Fiyatı 0,96605Ek AçıklamalarBankamızca , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2021 tarih ve 55/1588 sayılı kararı ile verilen ihraç izni kapsamında, yurt içinde 60.000.000 TL nominal değerli 57 gün vadeli bono satış işlemi halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993589BIST