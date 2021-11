***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİşletme Adı D YATIRIM BANKASI A.Ş.Merkez Adresi Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Tower Apartmanı No:12 Kat:32 Mecidiyeköy / Şişli / İstanbulİnternet Adresi www.dybank.com.trElektronik Posta AdresiE-postadyatirim@hs02.kep.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Tower Apartmanı No:12 Kat:32 Mecidiyeköy / Şişli / İstanbul +90 212 998 74 00 +90 212 998 74 75Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu BankacılıkŞirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 200.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 199.998.180,00 TRY 99,99Doğan Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. 820,00 TRY 0,00İlke Turistik Yatırımlar A.Ş. 500,00 TRY 0,00İlke Turistik Yatırımlar A.Ş. 250,00 TRY 0,00eğer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlık A.Ş. 250,00 TRY 0,00TOPLAM 200.000.000,00 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)AHMET VURAL AKIŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı BankacıÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Ana Ortak Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve OrtaklığıARZUHAN YALÇINDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Ana Ortak Şirkette Yönetim Kurulu ÜyeliğiHULUSİ HOROZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıERTUNÇ SOĞANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiVEDAT MUNGAN Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiAYHAN SIRTIKARA Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET SIRRI ERKAN Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiŞİNASETTİN ATALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi