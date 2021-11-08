***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.11.2021 14:51
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İşletme Adı D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkez Adresi Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Tower Apartmanı No:12 Kat:32 Mecidiyeköy / Şişli / İstanbul
İnternet Adresi www.dybank.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
dyatirim@hs02.kep.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Tower Apartmanı No:12 Kat:32 Mecidiyeköy / Şişli / İstanbul +90 212 998 74 00 +90 212 998 74 75
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Bankacılık
Şirketin Süresi Süresiz
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 200.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 199.998.180,00 TRY 99,99
Doğan Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. 820,00 TRY 0,00
İlke Turistik Yatırımlar A.Ş. 500,00 TRY 0,00
İlke Turistik Yatırımlar A.Ş. 250,00 TRY 0,00
eğer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlık A.Ş. 250,00 TRY 0,00
TOPLAM 200.000.000,00 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
AHMET VURAL AKIŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Ana Ortak Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı
ARZUHAN YALÇINDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Ana Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği
HULUSİ HOROZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
VEDAT MUNGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
AYHAN SIRTIKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET SIRRI ERKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ŞİNASETTİN ATALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975684
BIST