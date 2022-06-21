***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.06.2022 11:23
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 181998180 TRY 90,999090
DHI Investment B.V. 18000000 TRY 9,000000
Milta Turizm Hizmetleri A.Ş. 1.070,00 TRY 0,000535
Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. 500,00 TRY 0,000250
Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlık A.Ş. 150,00 TRY 0,000075
D Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. 100,00 TRY 0,000050
TOPLAM 200.000.000,00 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038379
BIST
13:372.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,10
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.579
En Düşük
2.552
13:3717,3369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
13:3718,2534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0136
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
13:371.021,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.021,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler13:37
|MAKIM
|12,87
|418.281.162
|% 10,00
|
|BRKO
|1,63
|1.412.027
|% 8,67
|
|DGGYO
|10,89
|12.956.963
|% 8,36
|
|AKSGY
|2,80
|24.702.980
|% 7,69
|
|BMSCH
|8,39
|107.218.381
|% 7,56
|
|UFUK
|72,10
|2.678.155
|% -9,99
|
|ULUSE
|165,90
|66.252.323
|% -9,98
|
|MZHLD
|110,00
|2.775.080
|% -9,98
|
|ORMA
|28,80
|334.298
|% -7,10
|
|SANEL
|6,80
|2.288.302
|% -4,49
|
|THYAO
|52,55
|2.732.859.527
|% 1,25
|
|EREGL
|28,18
|1.195.601.497
|% -1,81
|
|SISE
|22,42
|956.896.268
|% -0,88
|
|SASA
|45,68
|794.747.077
|% 0,00
|
|KARSN
|7,54
|683.657.707
|% -2,46
|
|ODAS
|3,12
|480.886.146
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,94
|569.690.350
|% -0,80
|
|KARSN
|7,54
|683.657.707
|% -2,46
|
|EKGYO
|2,64
|172.111.403
|% -0,38
|
|AKBNK
|9,16
|585.356.681
|% 0,33
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3267
|17,3369
|% -0,01
|
|Euro
|18,2225
|18,2534
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,2023
|21,3086
|% -0,08
|
|Frank
|17,8790
|17,9867
|% 0,08
|
|Riyal
|4,6097
|4,6328
|% 0,09
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-2,62
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.796
|6.898
|-29,00
|
|Tam
|6.783
|6.878
|-9,00
|
|Yarım
|3.330
|3.364
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,43
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,16
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,96
|