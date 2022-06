***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 181998180 TRY 90,999090
DHI Investment B.V. 18000000 TRY 9,000000
Milta Turizm Hizmetleri A.Ş. 1.070,00 TRY 0,000535
Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. 500,00 TRY 0,000250
Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlık A.Ş. 150,00 TRY 0,000075
D Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. 100,00 TRY 0,000050
TOPLAM 200.000.000,00 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038379
BIST