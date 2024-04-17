***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriBorsa Üyelik Tarihi 25.11.2021Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBorçlanma Aracı 1240000000 TRY Yurtiçi 12.10.2023 12.10.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış YokturYönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAHMET VURAL AKIŞIK Yönetim Kurulu BaşkanıÇAĞLAR GÖĞÜŞ Yönetim Kurulu Başkan VekiliERTUNÇ SOĞANCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıMEHMET SIRRI ERKAN Yönetim Kurulu ÜyesiŞİNASETTİN ATALAN Yönetim Kurulu ÜyesiHULUSİ HOROZOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürFUAT TOLGA KISAKÜREK Genel Müdür Vekili ve Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273351BIST