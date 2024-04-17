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***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.04.2024 10:14
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Borsa Üyelik Tarihi 25.11.2021

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 1240000000 TRY Yurtiçi 12.10.2023 12.10.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoktur

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
AHMET VURAL AKIŞIK Yönetim Kurulu Başkanı
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MEHMET SIRRI ERKAN Yönetim Kurulu Üyesi
ŞİNASETTİN ATALAN Yönetim Kurulu Üyesi
HULUSİ HOROZOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
FUAT TOLGA KISAKÜREK Genel Müdür Vekili ve Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273351


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BIST En Aktif Hisseler10:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 597,50 5.125.205 % 9,94  
MAGEN 19,58 119.386.910 % 6,59  
YAYLA 24,66 22.916.034 % 6,57  
DNISI 20,84 17.440.118 % 6,27  
YONGA 79,75 220.270 % 6,05  
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10:15 Alış Satış %  
Dolar 32,5263 32,5317 % 0,25  
Euro 34,6139 34,6237 % 0,23  
Sterlin 40,4700 40,6728 % 0,27  
Frank 35,6379 35,8165 % 0,18  
Riyal 8,6580 8,7014 % -0,01  
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10:15 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,33 28,36 % 0,66  
Platin 951,92 952,84 % 0,66  
Paladyum 1.018,77 1.021,36 % 0,66  
Brent Pet. 89,74 89,74 % 0,66  
Altın Ons 2.379,03 2.379,39 % 0,66  
Seans Raporu 10:15
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