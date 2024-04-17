***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.04.2024 10:14
***DYBNK*** D YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Borsa Üyelik Tarihi 25.11.2021
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 1240000000 TRY Yurtiçi 12.10.2023 12.10.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoktur
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
AHMET VURAL AKIŞIK Yönetim Kurulu Başkanı
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MEHMET SIRRI ERKAN Yönetim Kurulu Üyesi
ŞİNASETTİN ATALAN Yönetim Kurulu Üyesi
HULUSİ HOROZOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
FUAT TOLGA KISAKÜREK Genel Müdür Vekili ve Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273351
BIST