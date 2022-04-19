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***DYBNK* *HUZFA* *QNBFL* *CRDFA* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

19.04.2022 17:40
***DYBNK* *HUZFA* *QNBFL* *CRDFA* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***DYBNK******HUZFA******QNBFL******CRDFA******ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HUZFA, ULUFA, QNBFL, DYBNK, CRDFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Huzur Faktoring A.Ş. HUZFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHZRF72216 10.000.000 19.04.2022 01.07.2022 21.04.2022
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK72214 30.000.000 19.04.2022 27.07.2022 21.04.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR82229 167.500.000 19.04.2022 09.08.2022 21.04.2022
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK72223 100.000.000 19.04.2022 28.07.2022 21.04.2022
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNKE2216 98.300.000 19.04.2022 06.10.2022 21.04.2022
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC72222 33.210.000 19.04.2022 19.07.2022 21.04.2022


İlgili Şirketler [HUZFA, ULUFA, QNBFL, DYBNK, CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022123


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Cumhuriyet 6.150 6.242 -58,00  
Tam 6.116 6.268 -62,31  
Yarım 2.956 3.032 -30,14  
Çeyrek 1.483 1.516 -15,08  
Gümüş.Ons 25,21 25,24 -0,65  
Gümüş Gr. 11,85 11,86 -0,32  
B. Petrol 108 108 -4,73  
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