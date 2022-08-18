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***DYBNK* *ISGYO* *ISCTR* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

18.08.2022 17:37
***DYBNK* *ISGYO* *ISCTR* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***DYBNK******ISGYO******ISCTR******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KTKVK, ISCTR, DYBNK, ISGYO]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVKK2211 150.000.000 18.08.2022 16.11.2022 22.08.2022
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISBA2211 258.903.138 18.08.2022 05.12.2022 22.08.2022
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISB42316 200.066.881 18.08.2022 03.04.2023 22.08.2022
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNKK2218 70.000.000 18.08.2022 17.11.2022 22.08.2022
- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ISGYO Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSISGY82322 150.000.000 18.08.2022 21.08.2023 22.08.2022


İlgili Şirketler [KTKVK, ISCTR, DYBNK, ISGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056735


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 9,35 1.793.200 % 10,00  
GOLTS 69,45 12.510.445 % 9,98  
COSMO 29,30 3.849.840 % 9,98  
TUKAS 15,77 257.738.274 % 9,97  
VKING 6,07 4.978.007 % 9,96  
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Frank 18,8912 19,0050 % 0,55  
Riyal 4,8032 4,8273 % 0,76  
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17:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 1,55  
Altın Gr. 1.026 1.026 9,31  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.878 6.946 30,00  
Yarım 3.351 3.396 15,00  
Çeyrek 1.681 1.697 7,00  
Gümüş.Ons 19,74 19,77 -0,04  
Gümüş Gr. 11,49 11,50 0,07  
B. Petrol 96,07 96,07 2,42  
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