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***DYBNK* *ZKBVK* *DENIZ* *ISFIN* *HUZFA* *CRDFA* *ALJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

09.12.2021 17:43
***DYBNK* *ZKBVK* *DENIZ* *ISFIN* *HUZFA* *CRDFA* *ALJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira S


***DYBNK******ZKBVK******DENIZ******ISFIN******HUZFA******CRDFA******ALJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HUZFA, CRDFA, ZKBVK, ALJF, DENIZ, DYBNK, ISFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Huzur Faktoring A.Ş. HUZFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHZRF32228 8.519.500 09.12.2021 17.03.2022 13.12.2021
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC22227 20.400.000 09.12.2021 25.02.2022 13.12.2021
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDZKVK62218 300.000.000 09.12.2021 07.06.2022 13.12.2021
- Alj Finansman A.Ş. ALJF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALJF62219 59.400.000 09.12.2021 08.06.2022 13.12.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK22255 500.000.000 08.12.2021 11.02.2022 13.12.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK42246 65.000.000 08.12.2021 15.04.2022 13.12.2021
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK12211 150.000.000 09.12.2021 20.01.2022 13.12.2021
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN22247 350.000.000 09.12.2021 07.02.2022 13.12.2021


İlgili Şirketler [HUZFA, CRDFA, ZKBVK, ALJF, DENIZ, DYBNK, ISFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982466


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Tam 5.190 5.322 13,04  
Yarım 2.508 2.574 6,30  
Çeyrek 1.258 1.287 3,16  
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Gümüş Gr. 9,81 9,82 -0,05  
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