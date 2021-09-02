***DYOBY* *AYCES* *PETUN* *PNSUT* *PINSU* *VKING*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DYOBY******AYCES******PETUN******PNSUT******PINSU******VKING*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PNSUT, PINSU, PETUN, VKING, AYCES]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yaşar Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyesi olarak görev yapan Sayın Mustafa Selim Yaşar'ı, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle kaybettik. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşıyor, üzüntümüzü kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ülkemizin, sevenlerinin ve Yaşar Topluluğu'nun başı sağ olsun.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961412BIST