***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:57
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DYOBY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818051
BIST
16:44118.148
En Yüksek
|Değişim
|: -2,37%
|| -2.867,60
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:446,0201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:446,5865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:44304,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,70
|Açılış
|: 304,44
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,60
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|47.983.533
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.388.354
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,70
|48.087.532
|% 10,23
|
|TSPOR
|3,48
|807.772.498
|% 9,78
|
|DESA
|5,64
|44.979.572
|% 9,73
|
|LINK
|27,94
|3.570.540
|% -16,10
|
|DOKTA
|47,18
|59.914.847
|% -13,35
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|GYHOL
|25,58
|8.990.271
|% -12,40
|
|BURVA
|14,50
|145.174
|% -11,04
|
|THYAO
|14,05
|1.804.006.229
|% -2,90
|
|TSPOR
|3,48
|807.772.498
|% 9,78
|
|PETKM
|3,96
|548.754.336
|% -3,65
|
|ASELS
|23,90
|508.529.278
|% -2,29
|
|KRDMD
|2,83
|478.194.687
|% -3,41
|
|IHLGM
|1,25
|361.019.572
|% 1,63
|
|TSPOR
|3,48
|807.772.498
|% 9,78
|
|EKGYO
|1,63
|349.790.878
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,83
|478.194.687
|% -3,41
|
|ODAS
|2,12
|361.548.648
|% -4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7674
|7,8064
|% 0,50
|
|Frank
|6,1351
|6,1721
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6000
|1,6080
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,75
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|5,04
|
|Yarım
|969
|994
|2,44
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|-0,23
|