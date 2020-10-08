***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2020 11:19
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879693
BIST
11:091.148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,16
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.148
11:097,9433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0615
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9433
En Düşük
7,8628
11:099,3577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0813
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3577
En Düşük
9,2582
11:09481,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,43
|Açılış
|: 481,99
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
482,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:09
|YGYO
|1,21
|73.332.466
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|12.877.632
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|6.856.027
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.235.765
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.614.461
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|406.048
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|12.266.586
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,75
|610.259.835
|% 0,90
|
|ASELS
|18,17
|419.821.299
|% -2,10
|
|TKNSA
|9,39
|282.212.408
|% -3,59
|
|GARAN
|6,98
|267.418.822
|% -0,43
|
|ODAS
|3,23
|205.497.005
|% 0,00
|
|SISE
|6,75
|610.259.835
|% 0,90
|
|ODAS
|3,23
|205.497.005
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|73.332.466
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,68
|92.443.343
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,53
|70.520.036
|% 2,00
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9382
|7,9433
|% 0,78
|
|Euro
|9,3486
|9,3577
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,2339
|10,2852
|% 0,77
|
|Frank
|8,6093
|8,6611
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1073
|2,1179
|% 0,56
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|4,00
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,59
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|0,55
|