***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2020 12:36
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885359
BIST
12:541.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 24,76
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.137
En Düşük
1.118
12:548,3858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0402
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
12:549,7741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1031
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
12:54509,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 5,13
|Açılış
|: 509,40
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler12:54
|KARTN
|1.994,00
|8.540.302
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|419.526
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.263.064
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|1.777.875
|% 10,00
|
|TKNSA
|9,03
|56.514.427
|% 9,99
|
|DARDL
|22,32
|672.569
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|425.687
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,16
|232.533
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|83.268
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|TSKB
|2,61
|2.156.202.793
|% 2,35
|
|ASELS
|17,79
|792.334.278
|% 6,21
|
|SISE
|6,28
|574.008.106
|% 2,45
|
|GARAN
|6,69
|555.719.876
|% 1,36
|
|KRDMD
|3,27
|554.758.234
|% 5,48
|
|TSKB
|2,61
|2.156.202.793
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,27
|554.758.234
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,74
|233.876.675
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,85
|194.843.628
|% 2,21
|
|YKBNK
|2,20
|202.180.541
|% 2,33
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3832
|8,3858
|% 0,48
|
|Euro
|9,7656
|9,7741
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,7867
|10,8408
|% 0,11
|
|Frank
|9,1163
|9,1712
|% 0,55
|
|Riyal
|2,2322
|2,2434
|% 0,61
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|9,31
|
|Altın Gr.
|510
|510
|5,54
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|31,00
|
|Tam
|3.359
|3.443
|27,66
|
|Yarım
|1.623
|1.666
|13,38
|
|Çeyrek
|814
|833
|6,69
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,14
|
|B. Petrol
|37,24
|37,24
|-0,70
|