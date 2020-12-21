***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2020 10:02
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DYOBY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894015
BIST
13:221.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -27,77
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.379
13:227,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0566
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
13:229,3305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0221
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
13:22462,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,50
|Açılış
|: 462,04
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler13:22
|BOSSA
|15,40
|20.304.311
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|627.438
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|1.996.483
|% 10,00
|
|SNKRN
|12,28
|559.059
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.908.533
|% 9,92
|
|RAYSG
|18,02
|11.812.470
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|784.565
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|238.452
|% -9,95
|
|ORMA
|10,98
|77.830
|% -8,50
|
|ASELS
|18,06
|1.264.541.123
|% 1,23
|
|TSKB
|1,89
|1.201.230.672
|% 2,72
|
|THYAO
|12,20
|1.105.214.585
|% -5,86
|
|GARAN
|9,59
|813.763.598
|% -2,84
|
|EKGYO
|2,15
|634.055.577
|% -2,71
|
|TSKB
|1,89
|1.201.230.672
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,15
|634.055.577
|% -2,71
|
|ODAS
|4,00
|390.949.665
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,98
|275.497.189
|% -3,25
|
|THYAO
|12,20
|1.105.214.585
|% -5,86
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6786
|7,6852
|% 0,74
|
|Euro
|9,3229
|9,3305
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,0945
|10,1451
|% -1,65
|
|Frank
|8,5784
|8,6301
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0375
|2,0477
|% 0,50
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-12,35
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|-25,00
|
|Tam
|3.042
|3.122
|-21,35
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|-10,33
|
|Çeyrek
|737
|755
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,78
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,02
|
|B. Petrol
|49,37
|49,37
|-2,89
|