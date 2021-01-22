***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.01.2021 10:24
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903817
BIST
11:091.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -11,07
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
11:097,4378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0699
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4394
En Düşük
7,3627
11:099,0430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0677
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0476
En Düşük
8,9597
11:09444,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,52
|Açılış
|: 444,68
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler11:09
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|20.190.788
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|43.025.697
|% 9,97
|
|BTCIM
|7,07
|16.533.070
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|DITAS
|38,66
|22.817.203
|% -5,52
|
|OYAYO
|9,94
|5.448.425
|% -5,51
|
|PSDTC
|34,92
|5.886.626
|% -5,01
|
|PSDTC
|34,92
|5.886.626
|% -5,01
|
|PSDTC
|34,92
|5.886.626
|% -5,01
|
|KARSN
|4,75
|466.992.008
|% 4,40
|
|GARAN
|9,89
|400.693.972
|% -1,30
|
|EKGYO
|2,49
|337.220.103
|% -0,80
|
|KRDMD
|6,93
|287.199.635
|% -2,39
|
|SISE
|7,75
|287.193.488
|% -1,77
|
|EKGYO
|2,49
|337.220.103
|% -0,80
|
|KARSN
|4,75
|466.992.008
|% 4,40
|
|TSKB
|1,96
|176.079.171
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,46
|103.589.722
|% 0,00
|
|HLGYO
|4,01
|256.550.406
|% 3,62
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4343
|7,4378
|% 0,95
|
|Euro
|9,0369
|9,0430
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,1344
|10,1852
|% 0,43
|
|Frank
|8,3647
|8,4151
|% 0,87
|
|Riyal
|1,9765
|1,9864
|% 0,93
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-8,35
|
|Altın Gr.
|445
|445
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,28
|55,28
|-0,82
|